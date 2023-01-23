Misli.com Sultanlar Ligi 15. Hafta karşılaşmasında deplasmanda Türk Hava Yolları’na karşı oynamış olduğu nefesleri kesen galibiyetin ardından, ligde 15’te 15 yapan Eczacıbaşı Dynavit, evinde Sarıyer Belediyespor ile 25 Ocak Çarşamba günü, saat 18:30’da karşılaşacak.

Eczacıbaşı Dynavit-Sarıyer Belediyespor karşılaşması, saat 18.30’da Misli.com Mobil ve MisliTV’den naklen yayınlanacak.

Eczacıbaşı Dynavit, galibiyet serisini 15 maça çıkardı

Sırp yıldız Boskovic’in 34 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede Türk Hava Yollarını 3-2 ile geçen Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda kazanmayı bildi. Bu sayede galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi.

Lider Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü maçının ardından 28 Ocak 2023, Cumartesi günü Nilüfer Belediye’ye konuk olacak. Saat 15.30’da başlayacak olan karşılaşma, Misli.com Mobil ve MisliTV’den canlı şekilde izlenebilecek.