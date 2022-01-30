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Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda galip

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

30 Ocak 2022, Pazar 21:15 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda galip

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Türk Hava Yolları'yla karşılaştı. Turuncu-Beyazlılar, THY'yi 3-1 mağlup etti. Günün en skorer ismi Eczacıbaşı'ndan 30 sayıyla kaptan Boskovic oldu. 

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Mehmet Topal

TÜRK HAVA YOLLARI: Bahar, Carlini, Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Berin (L), Orthmann, Ada, Polen, İrem, Janset

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Hande, Beyza, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Elif, Gözde, Merve

SETLER: (29-31, 21-25, 25-23, 19-25)

SÜRE: 119 dakika (36', 27', 28', 28')

İSTANBUL,(DHA)

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