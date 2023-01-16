Geçtiğimiz cumartesi günü Misli.com Sultanlar Ligi’nde Fenerbahçe Opet’i 3-0’la geçerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan turuncu beyazlılar, 18 Ocak Çarşamba günü Maritza Plovdiv ile karşı karşıya gelecek. Bir önceki maçta Bulgar temsilcisini deplasmanda 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit’in hedefi rövanşta namağlup unvanını korumak.





Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv karşılaşması saat 20.00’de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Red Bull TV’den şifresiz ve naklen yayınlanacak

CEV Şampiyonlar Ligi 4. haftasında oynanacak olan Eczacıbaşı Dynavit – Maritza Plovdiv maçı Red Bull TV’den şifresiz ve naklen yayınlanacak. 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit’in eski kaptanı Esra Gümüş Kırıcı, yorumlarıyla maça renk katacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları’na konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından ise misli.com Sultanlar Ligi’nin 15. hafta karşılaşmasında 21 Ocak 2023, Cumartesi günü saat 17.00’de Türk Hava Yolları’na konuk olacak.

Eczacıbaşı Dynavit, galibiyet serisini 14 maça çıkardı

Ligde oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrılan Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi’nde namağlup unvanını korumaya devam ediyor. Son olarak yeni yılın ilk derbisinde Fenerbahçe Opet’i de yenen turuncu beyazlılar, galibiyet serisini ligde 14 maça çıkardı.

Mücadele, TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında oynanacak Eczacıbaşı Dynavit – Türk Hava Yolları mücadelesi saat 17.00’de TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.