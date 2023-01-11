Eczacıbaşı Dynavit başantrenörü Ferhat Akbaş eski takımına karşı!

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik Police takımını konuk edecek. Mücadele saat 19:00’da, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Turuncu beyazlılar her maça galibiyet parolası ile çıkıyor. Ferhat Akbaş'ın öğrencileri bu akşam Chemik Police takımı karşısında da kazanmak istiyor.

Her maça kazanmak için çıkıyorlar

Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına Romanya temsilcisi C.S.M. Targoviste karşısında çıkmış ve mücadeleyi 3-0 galibiyetle tamamlamıştı. Turuncu beyazlılar CEV Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına ise Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv'le mücadele etmişti.

Yıldız isimler mücadeleyi bekliyor

Bu maçta da 3-0'lık sonuçla ayrılan temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz mücadelesine devam etmek istiyor. Takımın yıldız isimleri Tijana Boskovic, Hande Baladın, Irına Voronkova yine her zaman olduğu gibi üst düzey performans göstermeye devam edecek.

Takımda yer alan kardeşler: Elif & Saliha Şahin

Voleybolseverlerin alışık olduğu kardeşlerin aynı takımda yer alması artık bilinen bir gerçek. Örnek verecek olursak: Özge & Gözde Kırdar kardeşler, Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler. Bu duruma en güncel örnek ise turuncu beyazlı ekipte yer alan kardeşler: Elif&Saliha Şahin kardeşler. Kardeşlerin Chemik Police maçındaki performansları merakla bekleniyor.

Ferhat Akbaş eski takımına karşı

Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı başantrenörü Ferhat Akbaş için ise bu maç çok farklı anlamlar içeriyor. Akbaş, 2021 yılında turuncu beyazlı ekibin başına geçmişti. Turuncu beyazlı ekibin başına geçmeden önce Akbaş, bu akşam rakibi olacak Polonya ekibi Chemik Police takımı ile lig şampiyonluğu kazanmıştı. Chemik Police ekibi ile 2019-2021 yılları arasında çalışan Akbaş, 2021 yılında ise ülkesine geri dönerek Eczacıbaşı Dynavit'in başarısı için mücadele ediyor.

Eczacıbaşı Dynavit teknik kadrosunda tanıdık isimler var

Eczacıbaşı Dynavit'in teknik kadrosunda yer alan Polonyalı yardımcı antrenör Przemyslaw Kawka ve kondisyoner Lukasz Filipecki Ferhat Akbaş ile birlikte Polonya ekibi Chemik Police ekibinde de beraber çalışmışlardı.

Chemik Police ekibinde bir zamanlar VakıfBank forması giyen isim var: "Jovana Brakocevic"

Chemik Police ekibinde yer alan ve yine voleybolseverlerin yakından tanıdığı bir isim olan Jovana Brakocevic bulunuyor. Sırp yıldız isim Brakocevic, 2012-2014 yılları arasında ülkemizde VakıfBank forması giymişti.

Hatice Merve MUTLU | Fanatik.com.tr