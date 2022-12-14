Eczacıbaşı - Dentil Praia Clube maç sonucu: 3-0

Türkiye’nin ev sahipliğinde 14-18 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya Spor Salonu’nda düzenlenecek FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası başladı.

Eczacıbaşı Dyvanit, A Grubu’nda Dentil Praia Clube ile mücadele etti. Eczacıbaşı , Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımını 3-0 mağlup etti.

1. Set Sonucu: Eczacıbaşı 25-14 Dentil Praia

2. Set Sonucu: Eczacıbaşı 25-15 Dentil Praia

3. Set Sonucu: Eczacıbaşı 25-18 Dentil Praia





Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın ikinci maçında Eczacıbaşı, 16 Aralık Cuma günü CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi, İtalyan ekip Prosecco Doc Imoco Conegliano ile 16.00’da mücadele edecek. Turnuvanın yarı final ve final maçları ise 17-18 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından puan cetvelinde ilk iki sırayı alan takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz bir şekilde eşleşecek.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 1991 yılından bu yana organize edilen Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Türkiye, kadınlar kategorisinde 7 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti.



