Sezona yenilgisiz devam eden Eczacıbaşı Dynavit, 2023’in ilk maçına evinde Bolu Belediyespor karşısında çıkacak. Karşılaşma 6 Ocak, Cuma günü saat 13.00’te başlayacak TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

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2022’yi namağlup kapatan Eczacıbaşı Dynavit, 11. hafta ertelenen Bolu Belediyespor ile oynayacak. Ligde geride bıraktığı 13 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu beyazlılar yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor.

İlk yarıyı 13’te 13 ile kapattı

Misli.com Sultanlar Ligi’nin namağlup lideri Eczacıbaşı Dynavit, ligin ilk yarısında karşılaştığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Rakiplerine neredeyse hiç set vermeden yoluna devam eden İstanbul temsilcisi CEV Şampiyonlar Ligi’ne yenilgisiz devam ediyor. Son olarak FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda bronz madalya kazanma başarısı yakaladı.





Karşılaşma TRT Spor Yıldız’dan saat 13.00’te yayınlanacak

misli.com Sultanlar Ligi’nin 11. hafta erteleme karşılaşmasında oynanacak Eczacıbaşı Dynavit-Bolu Belediyespor mücadelesi saat 13.00’te TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak.