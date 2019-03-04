Ecre Alayıldız Avrupa ikincisi!

Judo Avrupa Kupasında Düzceli sporcu Ecre Alayıldız ikinci oldu.

Türkiye Şampiyonu olan Düzce ili judo sporcusu Ecre Alayıldız, bu sene yapılacak Avrupa Şampiyonası Dünya Şampiyonası ve Gençlik Oyunları için Avrupa Kupası müsabakalarına başladı. İlk Avrupa Kupasında final oynayıp ufak bir hatayla ikinci olan Ecre, 08-12 Mart 2019 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zagrep şehrinde yapılacak olan en iyilerinin yarıştığı Avrupa kupasında mindere çıkacak.

Kürsüde gözyaşlarını tutamayan Ecre Alayıldız, “Eğer hedefiniz şampiyonluksa gümüş madalyaya sevinemezsiniz. Bende sevinemezdim. Şampiyon olmak için dökülen her gözyaşı kutsaldır ve ileriye taşır. En iyisini yapana kadar çalışmaya devam edeceğim daha yeni başladım” dedi.

İHA