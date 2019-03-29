İrlanda Futbol Federasyonu Gelişim Uzmanı Ecem Özcan, FANATİK'e konuştu.

Özcan, "Türkiye'nin 80 milyonluk bir nüfusu ve bu kitlenin futbola olan ilgisi ortada. İrlanda'da futbol herkese dokunuyor ve mutlu etmeye çalışıyor. Sosyal sorumluluk anlamında Türkiye'de bir eksiklik var. Futbolun birleştirici etkisinden yararlanarak herkesi bir araya getirebiliriz. En azından bir çocuğun ya da yaşlının mutlu edilmesi, o kişiye dokunulması lazım. Ticari olarak bakmayıp, bu farkındalığı yarattığınız zaman başarı gelecektir" yorumunu yaptı.

'Eğer kadınlar olsaydı...'

Kadınların da futbol içerisinde aktif rol oynaması gerektiğini söyleyen Özcan, futbolda görev anlamında bir kısıtlama söz konusu olduğunu söyledi ve ekledi: "2011 yılında oynanan Fenerbahçe-Manisaspor maçında kadın taraftların stadı nasıl doldurduğunu gördük. Onlar stadyumlar için neşe kaynağı. Eğer kadınlara da futbol içerisinde görev verilirse oldukça başarılı olacaklardır. Yeter ki onlara fırsat verelim."

"Türkiye'de futbola olan ilgi ortada. İrlanda'da futbol herkese dokunuyor ve mutlu etmeye çalışıyor. Sosyal sorumluluk anlamında Türkiye'de bir eksiklik var. Futbolun birleştirici etkisinden yararlanarak herkesi bir araya getirebiliriz"

'Hedefim Premier Lig'

Gelecekte İngiltere Premier Lig'de çalışmak istediğini söyleyen Özcan, hedeflerini şu şekilde anlattı: "Statlarda büyüdüm, birçok branşı denedim. Kürekte milli oldum. Fenerbahçe'de, dış ilişkilerde çalıştım. Taraftarı olduğum kulüpte çalışmak benim için inanılmazdı. Kendimi hep geliştirdim. Hayalimde hep İrlanda vardı. Bunu başardım. Şimdi Premier Lig'de görev yapmak istiyorum."

Ecem Özcan kimdir?

İrlanda Futbol Federasyonu'nda Grassroots Administrator olarak çalışıyor. Çalıştığı departmanın dilimizde bir karşılığı yok ancak kısaca yaptığı işten bahsedecek olursak şu şekilde anlatabiliriz: İrlanda'da kulüplerin gelişimini takip ediyor, yaz kampları ile ilgili gerekli ayarlamaları yapıyor. 7'den 70'e herkesin futbolun içinde yer almasını sağlayarak topluma kazandırmaya çalışıyor.

Özel haber - Mertcan Polat