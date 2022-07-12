Ecem Kazar, Elazığ İl Özel İdare’de

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, dış transfer çalışmaları çerçevesinde ikinci transferini yaptı. Bordo-Beyazlı ekip, Çankaya Üniversitesi’nden oyun kurucu Ecem Kazar ile her konuda el sıkıştı.

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, son olarak Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen ve skorer oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Ecem Kazar’ı renklerine bağladı. 2001 doğumlu Ecem Kazar'a yeni sezonda Bordo-Beyazlı forma altında başarılar diliyoruz" denildi.