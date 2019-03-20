Ecem Karaağaç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ecem Karaağaç, Survivor ile bir dönem ekranlarda yer almıştı. Farklı spor dalları ile uğraşan yarışmacı Göz6 programında başarılı sonuçlar elde etse de Survivor’da istediği performansı sergileyememişti. Peki, Ecem Karaağaç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Katıldığı yarışma programlarıyla adını duyuran Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Futbol, fitness ve boks gibi farklı spor dallarıyla ilgili olan Ecem Karaağaç, aktif olan 6 yaşından beri spor yapıyor. 7 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücülük yaptı.

Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırmıştı.

Survivor’a sonradan katılmasının ardındansa programda istediği başarıyı elde edemeyen yarışmacı programa erken veda etmek zorunda kalmıştı. İlk haftalarda elenen isim programdan elenmesinin ardından duygu dolu dakikalar yaşamıştı.

7 yıl profesyonel olarak basketbol oynadı. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücülük yaptı. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kadın yarışmacıdan biriydi. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler'e kaptırmıştı.

ENERJİ YÜKLEMESİ OLAYI

Survivor yarışmasına katılacağını sosyal medya üzerinden ilan eden Ecem Karaağaç'a bir takipçisi, "Sana enerji lazım. Tanıdığım biri var, sana enerji yüklerse birinci olursun" diye mesaj attı. Karaağaç, teklifi kabul edip kendisine tavsiye edilen kişiyle buluştu.

DEFALARCA BİRLİKTE OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre; sözde uzman kişi, 'enerji verme' vaadiyle Ecem Karaağaç'la defalarca birlikte oldu. Yarışmaya katılan ve kısa süre sonra elenen Karaağaç, kandırıldığını anlayınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İstismar edildiğini söyleyen Karaağaç, o şahsın cezalandırılmasını istedi.



