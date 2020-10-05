Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan sunucu Ece Erken, taraftarı olduğu siyah-beyazlı takımın aldığı mağlubiyetler sonrası isyan etti.

Twitter hesabından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı "twitterla gelen twitterla gider güçlü! başgan!" tweeti gündem oldu.

Birçok Beşiktaş tarafatarı Ece Erken'e tepki gösterirken bir takipçiye ise "100 bin tl bağışladık ve 5 bin liralık forma geçen hafta aldım, sahiii sen ne yaptın kardeşşşşş" diye cevap yazdı.

Aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğunu söylediği boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaşan Ece Erken hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ece Erken, yuvasını yıkmakla suçlandığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Bodrum’da yakalanmıştı.