Ece Erken kimdir, kaç yaşında?

Beşiktaş 'ın eski yöneticilerinden ve Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de balıkçıda silahlı saldırıya uğradı.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 7 ay önce evlenen Ece Erken kimdir?

11 Mayıs 1978’de Çorlu’da dünyaya gelen Ece Erken sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs'ta Bayrak Radyo Televizyon'da başladı.

Ankara'da Radyo Vizyon'da ve Radyo Genç'te kariyerine devam ettikten sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de işe başladı. Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva'da çalıştıktan sonra Star Tv’de televizyonculuğa adım attı.

Çeşitli kanallarda Mavi Şeker, Enbeyaz Geceler, Hayata Gülerken, Tatlım Benim gibi programlar yaptı.

2000 yılında “Nilgün” dizisinde başrolde oynadı. “Lise Defteri “adlı dizide Nil rolüne hayat verdi.

Ece Erken, 1 Eylül 2008 tarihinde Tuncer Öztarhan'la evlendi. 2009'da boşandılar. 24 Haziran 2014 tarihinde Serkan Uçar ile İzmir'de evlendi. 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu. 22 Ekim 2015 tarihinde boşandı.

Ece Erken ve uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendiğini 28 Haziran 2021 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

43 yaşındaki Erken, "Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" mesajını paylaşmıştı.

Rol Aldığı Fim ve Diziler:

Mavi şeker (2009)

Lise Defteri (Nil Uslu, TV Dizisi, 2003)

Kuzenlerim 2. Sezon (TV Dizisi, Şenis, 2003)

Aşk ve Gurur (2002)

Aşkına Eşkıya (Konuk Oyuncu, 10. Bölüm, TV Dizisi, 2001)

Nilgün (Nilgün Bayır, TV Dizisi, 1999)