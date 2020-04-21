Ece Erken hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı

Evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı aşkla tepki çeken Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. 41 yaşındaki sunucu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

'Adam seni istemiyor'

Sahte bir Instagram hesabı, Benan Mahmutyazıcıoğlu'na “Ezik, silik! Soyadını sil ulan utanmaz. Adam seni istemiyor.” diye mesajlar gönderdi.

'Bana uzak Allah'a yakın'

Benan Mahmutyazıcıoğlu ise, "Fake hesap engellemekten usandım. Bana uzak Allah'a yakın" ifadelerini kullandı.

Fake hesap üzerinden Ece Erken'e ait görüntülerin yer almasından sonra, hesabı Erken'in açtığı iddia edildi.

Ünlü sunucu ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Saçma sapan artık komik bir şekilde (gerçeklerin ortaya çıkacağının bilineceğinden dolayı muhtemelen...) saçma sapan sahte hesaplar açıp koyduğum, sildiğim storyleri (hikayeleri) alıp, paylaşan, alakam olmayacak şahıslara özel mesaj atan ve sahte hesap açıp benim olduğumu iddia eden herkes hakkında gerekli suç duyurusu bugün avukatımız Mete Menekşe tarafından bizzat yapılacaktır."

Ece Erken ayrıca, "Gereken açıklama bizzat olayın tarafı tarafından yapıldıktan sonra bu kadar küçük hesapların yapılması daha da üzücüdür. Hesabı kapatan şahıs ve yazışmaları hakkında da bizzat bilişim suçlarına ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı tekrar belirtmek isteriz. Hesabı kapatmanız demek bulunamayacaksınız demek değildir. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı bir kez daha belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Sunucu Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yasak aşkı geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Gece yarısı evinin önüne gelip, araçlarına zarar verdiğini dile getiren Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu.

Ece Erken, hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili, "9 ay önce dava açılmış ve ayrı evlerde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım" açıklamasını yapmıştı.