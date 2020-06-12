Ece Erken hakkında şok soruşturma!

Sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma davası sürerken, boşandığını gösteren mahkeme kararını sosyal medyada yayınlayan Ece Erken, karar sahibi gibi gösterilen mahkeme tarafından savcılığa ihbar edildi. Mahkeme, böyle bir karar vermediklerini belirtip sunucunun cezalandırılmasını istedi.

Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait olduğu söylenen, eşi Benan Mahmuyazıcıoğlu'yla boşandığını gösteren bir mahkeme kararı yayınlamıştı.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Erken tarafından paylaşılan karar sonrası, kararın sahibi gibi gösterilen İstanbul Aile Mahkemesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mahkemece savcılığa gönderilen ihbar yazısında, Erken'in resmi belgede sahtecilik yaptığı kaydedildi.

Mahkeme, Erken tarafından mahkemelerine ait gibi görünen bir resmi belgenin paylaşıldığını, mahkeme tarafından böyle bir karar verilmediğini, Erken'in gerçeğe yakın şekilde hazırlanmış sahte belgeyi gerçekmiş gibi yayınladığını belirterek, ünlü sunucunun cezalandırılmasını istedi.

Mahkemenin ihbarı üzerine Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı.