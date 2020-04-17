Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars dün akşam hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Şallı, bugün oğlunu son yolculuğuna uğurlandı.

Kilyon Mezarlığı'na defnedildi

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamadı.



