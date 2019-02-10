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  • Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Arnavutköy'e taşınacak!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Arnavutköy'e taşınacak!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti evlendikten sonra Arnavutköy'de oturacak

10 Şubat 2019, Pazar 22:46
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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş Arnavutköy'e taşınacak!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un Boğaz manzaralı iki katlı bir villa kiraladıkları öğrenildi.

Nisan ayında taşımayı planlayan çift, şimdilerde evlerinde tadilat yaptırıyor.

Sevgililer, mayısta nikah masasına oturacak.

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