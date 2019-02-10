Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un Boğaz manzaralı iki katlı bir villa kiraladıkları öğrenildi.
Nisan ayında taşımayı planlayan çift, şimdilerde evlerinde tadilat yaptırıyor.
Sevgililer, mayısta nikah masasına oturacak.
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un Boğaz manzaralı iki katlı bir villa kiraladıkları öğrenildi.
Nisan ayında taşımayı planlayan çift, şimdilerde evlerinde tadilat yaptırıyor.
Sevgililer, mayısta nikah masasına oturacak.
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