Aşkları, 2020 yazında Alaçatı'da başlayan Ebru Şahin işe Cedi Osman, mutlu birlikteliklerinin ardından hayatlarını birleştirme kararı almıştı. Kapadokya'da sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' diyen Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya’nın Ohrid şehrinde ünlü basketbolcuyla nikah masasına oturmuştu. Yakın dostlarının ve aile fertlerinin katıldığı samimi bir törenle evlenen ikilinin şahitliğini yakın dostlarından Abdullah Bulut ve Okan Can Yantır üstlenmişti.

Ünlü çiftin Makedonya’da kıyılan resmi nikâhın ardından Türkiye'ye gelerek Çeşme'de yaptıkları düğününe; sanat, sosyete ve spor camiasından tanınmış simalar katılmıştı. Törendeki temsili nikahı Acun Ilıcalı kıymıştı.

MİLYONLUK GELİN ARABASI UÇAKLA GETİRİLDİ

Düğünün en dikkat çeken detaylarından biri ise, gelin arabası olmuştu. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız basketbolcu, bir milyon dolarlık siyah Lamborghini aracı Amerika'dan uçakla getirtmişti.

BALAYI KEYFİNİ PAYLAŞTI

Balayı için ilk olarak Alaçatı'yı tercih eden ve sonrasında Yunanistan'a giden ünlü çift, rotalarını Seyşeller'e çevirmişti. Afrika'dan sonra İtalya'ya giden Şahin ile Osman, Türkiye döndüklerinde de soluğu Çeşme'de almıştı. Tatillerinden keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiçeği burnunda çifte, binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

TATİL SONRASI İSTANBUL TURU

Tatil sonrası İstanbul'a dönen Ebru Şahin ile Cedi Osman, Etiler'de görüntülenmişti. İkili, Makedonya’da kıyılan nikah töreni ve Çeşme’de yaptıkları düğün hakkında konuşmuştu.

Yeni evli çift, konuyla ilgili olarak, “Her şey çok güzeldi. Yakınlarımız ve sevdiklerimizle çok güzel eğlendik. Güzel de bir yaz geçirdik. Muhteşem bir düğün oldu” demişlerdi. Uzun süren balayı tatilinin sorulması üzerine ise ikili, “Balayımız çok keyifliydi. Hem kültür oldu hem de dinlenme oldu. Artık iş vakti” ifadelerini kullanmıştı.

EŞİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Şimdilerde 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda ter döken Cedi Osman'ı yalnız bırakmayan Ebru Şahin, eşiyle birlikte Tiflis'e gitti. Keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, akşam da basketbolcu eşini desteklemek için Tiflis Arena'da yerini aldı.

Ebru Şahin, 2022 Avrupa Şampiyonası’nda Milli Basketbol Takımı’mızın A Grubu ikinci karşılaşmasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldiği maçtaki 101-87 galibiyetinde 25 sayıyla büyük payı olan eşi Cedi Osman’ı maç sonunda sarılarak tebrik etti ve o anı Instagram hesabından paylaştı.

Kaynak: Milliyet