Bir dönem Galatasaray'ın yönetim kurulunda yer alan Ebru Köksal, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen Dünya Futbol Zirvesi'nde konuştu. Kadın futbolu üzerine düzenlenen oturumda söz alan Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski genel sekreterinden Sarı Kırmızılılar'da görev yaptığı döneme ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi.

Galatasaray'da yöneticilik yaptığı süreçte birlikte çalıştığı başkanların kendisine yeterince güven duymadığını ifade eden Köksal, "Kulüpteki herkes kadın takımının başında neden bir kadının olduğunu soruyordu. Onlara göre bu durum, ticari ve ekonomik açıdan bir zorluktu. Doğrusunun bu olduğunu ise bir ay sonra anladılar. Kadın futbolunu destekleyenlere başlarda büyük bir şüpheyle yaklaşıldı. Ancak en nihayetinde kitlelere ulaşmayı başardık. Gelecekte çok daha iyi şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler