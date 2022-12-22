Ebrima Colley: Pirlo hepsinden farklı

2022-2023 sezonunda Süper Lig 'e büyük hedeflerle giren ancak şu ana dek istediği noktayı tam olarak yakalayamayan Karagümrük’te teknik direktör Andrea Pirlo’nun transferini özellikle istediği bir isim vardı; Ebrima Colley… Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşamasına rağmen kariyerine devam etmeyi başaran Gambiyalı kanat oyuncusu, kariyerindeki büyük hedeflerini ve çok daha fazlasını takımının kamp otelinde Misli TV'ye anlattı.

* Gambiya’da doğup büyüdün, futbola ne zaman ve nasıl başladın?

Ebrima Colley: Tabii küçükken ilk adımlarımı Gambiya’da attım futbolda… Arkadaşlarımla birlikte 11-12 yaşına kadar futbol oynadık. Ama tabii profesyonel değil, amatör şekilde oynamaya başladım. Şans belli bir yerden sonra bana güldü ve Avrupa’ya gelip profesyonel şekilde yeteneklerimi sergileme fırsatı buldum.

“İDOLÜM DİYEBİLECEĞİM İSİM KAKA’DIR”

* Profesyonel futbolcu olmaya nasıl karar verdin? Avrupa’ya geçişin nasıl oldu?

Ebrima Colley: Hayatta size gelen bazı şanslar vardır. O dönem bu fırsat bana geldi. Ben de çok şanslı hissediyorum Avrupa’da bu fırsatı yakalayabildiğim için… Burada bir anda Avrupa’ya geçtiğimde artacak profesyonellik ve değişimin farkındaydım. Bu kararı hem kendim hem de ailem için almak zorundaydım. Hemen de teklifler sonrası bu kıtaya geçişimi tamamladım.

* Kariyerine başlarken bir idolün ya da rol modelin var mı?

Ebrima Colley: Kaka’nın videolarını izleyerek büyüdüm. Hatta arkadaşlarım bana futbol oynarken, “Kaka” lakabını takardı. Arkadaşlarım bana onun adıyla seslenirdi. Atalanta’ya gelince çok önemli isimlerle beraber olma şansı buldum. Papu Gomez, Ilicic, Muriel gibi… Kendimi Muriel ve Papu ile özdeşleştiriyordum. Onlarla antrenman yapabilmek ve beraber olabilmek çok güzeldi.

“KARAGÜMRÜK TARAFTARLARI İNANILMAZ”

* Hayatta, “Benim için başarının sırrı” dediğin noktalar neler?

Ebrima Colley: Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Kendime inanmak ve çalışmak… Beni bu yolda başarıya götüren en önemli iki yardımcım diyebilirim. Benim buralara gelmemi sağlayan en önemli iki unsur olarak bunları söyleyebilirim.

* Karagümrük'te olmak senin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Taraftarla ilgili neler söylemek istersin?

Ebrima Colley: İlk teklif geldiğinde menajerlerime Türkiye'ye gitmeyeceğimi ve İtalya'da kalmak istediğimi söylemiştim. Atalanta takımı ile idmanlar yapıyordum ancak evimin de epey uzağındaydı burası. Benim için çok kolay bir süreç değildi. Fiziksel olarak da çok iyi durumda değildim sakatlığımdan ötürü... Daha sonra Karagümrük Kulübü'nün teklifleri 1 ay boyunca ısrarlı şekilde devam etti. İtalya'da pek çok kişi beni istemiyordu, ben de istendiğim yere geldim Karagümrük'e transferimle birlikte... Başkanıma, hocama ve menajerime çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız inanılmaz. Onları ilk yanımızda hissettiğim anda çok duygulanıp etkilenmiştim. Onların varlığı ve gücü bize her zaman çok büyük destek oluyor.

“SAYGI VE MÜTEVAZILIĞI DÜNYAYA YAYMAK İSTERDİM”

* Bu dünyada bir şeyi sonsuza dek değiştirebilseydin, neyi değiştirirdin?

Ebrima Colley: İlk önce mütevazılık derdim… Herkese saygılı olmaya çalışan ve mütevazılığı yaymaya çalışan bir insanım. Herkesin birbirine karşı daha mütevazı ve daha saygılı olduğu bir dünya oluşturmak isterdim.

* Adının anlamı, “Hızlı ve zeki…” Oyun stilin de böyle. Sence en güçlü yönlerin neler?

Ebrima Colley: Driplinglerim ve koşularım diyebilirim. Beni en farklı kılan şey koşularım… Tabii bunlar için de mental ve fiziksel yönümüzün güçlü olması lazım… O açıdan ne kadar hazır ve konsantrasyonu sağlamışsak, o kadar başarılı olabiliyoruz.

“PIRLO HER YÖNÜYLE ÇALIŞTIĞIM HOCALARDAN ÇOK FARKLI”

* Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo ile çalışmak nasıl?

Ebrima Colley: Akışkan bir oyun isteyen bir hoca... Ama beni özellikle buraya çok istemesinden dolayı kendisine çok minnettarlığım var. Her zaman bize çok açık. İyi oynayınca da kötü oynayınca da hep bize desteğiyle bizi daha iyiye getirme çabasıyla çok şeyler katıyor. Çalıştığım hocaların hepsinden çok farklı. Çalıştığım diğer hocalar kadar sert değil. Daha açık bize. Ben de ona minnettarlığımdan dolayı her zaman daha fazlasını vermeye çalışıyorum. Kendi fikirleri var. Bu fikirleri bize yansıtmaya çalışıyor. Bu da harika bir durum.

* Kendini bir gün futbol kariyerinde nerede hayal ediyorsun?

Ebrima Colley: Herkesin hedefleri var. Ben de çok yüksek seviyelere ulaşmak istiyorum. İki sene önce Türkiye Ligi’ne bu kadar çabuk gelmek istemezdim. Fakat bu söylediğim ligin kolay olduğu noktasına çıkmasın… Zaten öyle bir şey demiyorum. Hatta çok zor bir lig var. Tabii herkesin hedefi daha yukarılarda yer almak… Ama tabii yaşadığım bu fiziksel zorluklar ve sakatlık problemleri beni geriye atmıştı. Kendim için ulaşabileceğim en yüksek noktalara ulaşmak en büyük hedefim.

“FUTBOLA DEVAM ETMEMİ, MENAJERİM SAĞLADI”

* Sakatlık konusunda zorlandığın günlerde kendini nasıl motive ettin?

Ebrima Colley: Özellikle geçen sezondan bahsedebilirim. Çünkü geçen sezon sakatlığımdan sonra tekrar döndüğümde artık futbola devam edemeyeceğim fikrine varmıştım kafamda… Çok iyi durumda değildim. Hatta menajerimi arayıp, “Ben devam etmek istemiyorum” tarzında bir şey söylemiştim. Ama o bana her zaman çok destek verdi. Devam etmemi onun desteği sağladı. Fedakârlık yapmanız gerekiyor geri dönmeniz için… Tatillerimden fedakârlık ettim, ekstra çalışmalar yaptım bireysel olarak… Çünkü kendisi beni ikna etmişti devam edebileceğime… Bu yüzden menajerimin beni motive ettiğini söyleyebilirim.