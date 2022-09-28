FIVB Dünya Şampiyonası devam ediyor... Filenin Sultanları B Grubu üçüncü maçında kozlarını paylaştığı Dominik Cumhuriyeti ile 5 setten oluşan zorlu bir maç oynadı. Başantrenör Giovanni Guidetti, Tayland ve Güney Kore karşılaşmalarında çıkardığı ilk 6'yı, Dominik karşısında da değiştirmedi. Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin, Eda Erdem, Zehra Güneş ve Simge Aköz (L) 6'lısıyla maça başlayan Filenin Sultanları ilk seti 25-21 kaybetti. Dominik Cumhuriyeti ilk sette 5 blok yaparken, Filenin Sultanları sadece 1 blok yaptı. Tek bloğumuz Meliha İsmailoğlu'ndan geldi.

İkinci sette gaza basan Milliler, aynı skorla 25-21'le Dominik karşısında üstünlük sağladı ve seride durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü set ise Ay-Yıldızlılar için daha rahat geçti ve 25-18'lik skorla mücadelede öne geçtik. Dördüncü sette Dominikli Elizabeth Martinez coştu, 25-16'lık skorla seti kaybettik ve mücadele tie-break'e gitti.

Ebrar Karakurt müthiş mücadelesini tam 29 sayıyla taçlandırdı, final setini 15-11 kazandık ve karşılaşmadan 3-2'lik zaferle ayrıldık. Ebrar da maçın en skorer ismi oldu. Filenin Sultanları böylece Tayland mağlubiyetiyle başladığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda Güney Kore ve Dominik Cumhuriyeti karşısında art arda aldığı iki galibiyetle B Grubu'nda avantajı yakaladı. Bilindiği üzere grupta ilk 4 sırayı alan ekipler adını bir üst tura yazdıracak.

Kırmızı-Beyazlılar yarın 18.30'da henüz puanı bulunmayan Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen ekranlara gelecek.

Gruptaki puan durumu şöyle:

Dominik Cumhuriyeti - 7 Puan

Polonya - 6 Puan (Bir maçı eksik)

Türkiye - 6 Puan

Tayland - 5 Puan

Hırvatistan - 0 Puan

Güney Kore - 0 Puan (Bir maçı eksik)