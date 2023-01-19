Ebrar Karakurt için bomba iddia! Transferi duyurdular...

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Igor Novara Gorgonzola'nın Kızılyıldız'ı 3-0'la geçtiği karşılaşmada Ebrar Karakurt yine yıldızlaştı. Ebrar ürettiği 13 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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İTALYA'DA LİGİN SAYI LİDERİ EBRAR

İtalya Ligi'nin favori takımlarından Imoco'da gösterdiği performans ile dikkat çeken Isabelle Haak'ın Ebrar Karakurt ile olan çekişmesi sürüyor. Egonu'nun yerine gelen Haak kısa sürede takıma adapte oldu. İsveçli pasör çaprazı bulduğu 255 sayı ile en skorer listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar ise toplamda 297 sayıya ulaşarak sayı krallığında zirvede yer aldı.

ACE KRALLIĞI

Ebrar sayı liderliğinin yanı sıra ace krallığında da zirvede yer alıyor. Şu ana kadar 26 ace bulan Ebrar Karakurt, Antropova Ekaterina ile zirveyi paylaşıyor. Ligde 15 maçta 12 galibiyet 3 mağlubiyet alan Novara liderin 7 puan gerisinde bulunuyor.





NOVARA LİDERLİĞİ VAKIFBANK İLE PAYLAŞIYOR

Novara, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'ı 3-0 ile geçerek zirveyi Vakıfbank ile paylaştı. Bir maç eksiği bulunan Vakıfbank, bugün SC Potsdam’ı konuk edecek. Öte yandan Novara 9 puanla en iyi ikinciler arasında yer alıyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Novara forması ile geçirdiği iki sezonun ardından Ebrar'ın sözleşmesi bu yıl Haziran ayında sona eriyor. Türkiye'ye dönüp dönemyeceği merak konusu olan pasör çaprazı için teklifler gelmeye devam ediyor.





800 BİN DOLARLIK TEKLİF

Ebrar Karakurt için Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad çok cazip bir teklifte bulundu. İtalya basınından Ivolleymagazine'in derlediği habere göre; Kaliningrad ciddi şekilde Ebrar ile ilgileniyor. Teklifin 800 bin dolar civarında olduğu iddia edildi.





Transferdeki en büyük engel olarak Rus kulüplerinin Avrupa'da yer alamaması olarak gösteriliyor. Fakat gelen haberlere göre Ebrar, Kaliningrad ile prensip anlaşmasına vardı.

THY ÖNERİSİ

Haberde Sultanlar Ligi'nin önemli kulüplerinden THY değişim yaşanacak. Daha önce yine İtalyan basınında sıkça çıkan iddialara göre Brezilya'nın efsane hocası Ze Roberto gelecek sezon için THY'nin başına geçmeye hazırlanıyor. Ze Roberto'nun takımı için Ebrar transferinin iyi bir seçenek olacağı yazıldı. Haberde büyük takımların bir sonraki sezonun transferlerini Ocak ayında bitireceği ifade edildi.





EBRAR DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR

Ebrar Karakurt, “Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musun?” sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Zaman neyi gösterir bilemeyiz fakat yurt dışında oynama deneyimini seviyorum. Kısa vadede Türkiye’de oynamak gibi bir planım yok. Milli takımda buluşuyoruz zaten biraz özlem iyidir”

“İtalya ligi ile Türkiye liginin arasındaki farklılık ve benzerlikler neler” sorusuna şöyle yanıt verdi: Dünyada voleybolun en üst düzeyde oynandığı iki lig. Türkiye Ligi'ni ilk 4 takım domine ederken burada işler daha farklı. Her maçta her şey olabiliyor. Türkiye Ligi medyada daha çok yer bulurken İtalya Ligi'nde bu söz konusu değil.. İtalya ligindeki takımlar küçük şehirlerde ve ilçelerde Türkiye’de ise genelde İstanbul takımları var.



