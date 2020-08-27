İsviçre Federal Mahkemesi tarafından Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye 17 bin İsviçre Frangı ödenmesine karar verilmesinin ardından gözler bordo-mavili ekibe çevrildi. Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, bordo-mavili ekibin konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyabileceğini ancak buradan da sonuç almalarının zor olduğunu ifade etti. Bu paranın yargılama gider tazminatı olduğunu ifade eden Bilgiç, “Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi’nin kararının ardından AİHM’e başvuruda bulunabilir. Ancak 2012 yılında şike davasıyla ilgili olarak AİHM’e başvuruda bulunduklarında “Siz taraf değilsiniz” cevabını almışlar ve başvuruları gerçekleşmemişti. Fenerbahçe de bunu emsal gösterebilir ve Trabzonspor’un taraf olmadığını ifade eder” diye konuştu.

“Bu para gelir kalemine işlenebilir”

Trabzonspor’un ödeyeceği 17 bin İsviçre Frangı’nın Fenerbahçe’nin daha önce yaptığı yargı harcamalarının karşılığı olduğunu sözlerine ekleyen Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, “Fenerbahçe bu parayı gelir kalemi olarak gösterebilir. Yani Trabzonspor’dan alınacak olan tazminat, bir sonraki transfer döneminde limitlere de eklenebilir. Aynı şekilde Trabzonspor da bunu gider olarak gösterecek” açıklamasında bulundu. Beşiktaş’a ihtar çeken Lens’le ilgili de konuşan Bilgiç, “Beşiktaş 15 gün içinde ödeme yaparsa konu kapanır. Ancak ödeme gerçekleşmezse, futbolcu serbest kalabilir. Ayrıca serbest kalsa bile Beşiktaş, Lens’in kontratındaki ödeme hükümlerine yerine getirmek zorunda kalacaktır” dedi.

İHA







