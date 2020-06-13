Ebedi puan durumunda Fenerbahçe zirvede

Dün akşam Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Göztepe maçının ardından yaptığı maç yayını açıklamasının ardından Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, kişisel twitter hesabından, '60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. Kanaldan verilir.Bu böyle biline!' mesajı yazmıştı.

Bu açıklamanın ardından 62 sezonun geride kalacağı lig tarihinde bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin en çok puan alan, en yüksek maç başına puan ortalamasına sahip olan, en çok gol atan, en çok maç kazanan takım olduğu gözleniyor.

İşte tablo

S Takım Sezon Puan MBP Maç G B M A Y Av.

1 Fenerbahçe 62 4010 1,968 2037 1157 539 341 3603 1774 1829

2 Galatasaray 62 3974 1,952 2036 1152 518 366 3581 1773 1808

3 Beşiktaş 62 3858 1,897 2034 1100 558 376 3316 1729 1587

4 Trabzonspor 62 2697 1,767 1527 761 416 350 2378 1484 894

5 Bursaspor 50 2189 1,332 1644 572 473 599 1965 1998 -33

6 Ankaragücü 51 2047 1,239 1652 522 481 649 1892 2194 -302

7 Gençlerbirliği 47 2025 1,296 1562 520 465 577 1976 2053 -77

8 Altay 41 1652 1,246 1326 413 413 500 1415 1610 -195

9 Gaziantep 31 1363 1,326 1028 366 265 397 1248 1383 -135

10 Eskişehir 30 1314 1,344 978 334 312 332 1110 1101 9

11 Samsun 30 1211 1,228 986 319 254 413 1093 1305 -212

12 Göztepe 28 1084 1,255 864 272 270 323 917 1021 -104

Not: İstatistiksel bilgi amaçlı bu listede galibiyet için 3 puan verilmiştir. Gerçekte ise 1986-87 sezonundan önce galibiyete 2 puan uygulaması vardır. 1959 sezonunda sıralama maçları yapılmamıştır. Sadece gruplarını ilk sırada bitiren Fenerbahçe ve Galatasaray arasında final maçı yapılmıştır.



