EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci giriş ekranı

Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı dijital eğitim platformu EBA, tüm özellikleri ve binlerce içeriğiyle uzaktan eğitime destek olacak. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak. EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak.

Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Nisan ayında yapılması planlanan ara tatilinin 16-30 Mart tarihleri arasına çekilmesiyle öğrenciler ve aileler uzaktan eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. EBA üzerinden verilecek online eğitim 23 Mart Pazartesi başlayacak.

EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

Eğitim Bilişim Ağına giriş yapmak için öğrencilerin ilk olarak şifre oluşturması gerekiyor. Şifre oluşturmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip ederek şifrelerini oluşturabilirler. Şifre oluşturmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip ederek şifrelerini oluşturabilirler.

Eğitim Bilişim Ağına giriş yapmak isteyen öğrenciler için şifre oluşturma işlemi iki farklı adımdan gerçekleştirilebiliyor. Öğrenciler bir kereye mahsus olarak “ EBA Hesabı Oluştur” butonu ile veli ya da öğretmenlerine başvurmadan şifre belirleyebiliyor. Eba hesabı oluşturmak isteyen öğrenciler için gerekli adımlar;

1- “EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkla.

2- E-Okul bilgilerini girip” Giriş” butonuna bas.

3- EBA hesabı için yeni şifreni oluştur. Kendinizin veya velinizin cep telefonu numarası ve mail adresini gir ve “ Şifre Oluştur” butonuna tıkla.

4- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.

5- Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve Eba hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.

6- Güvenlik kodunu girip ve “ Gönder” butonuna bastığında “ Ana Sayfa”ya ulaşacaksın.

1-EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

2-Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.

3-"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

4-"e-Postayla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. 5-Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

6-"Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. 7-Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet”e tıkla.

8-Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.

Güvenlik kodunu girip “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte internet altyapısının arka planında test çalışmaları yapıldığı için bazı sorunlar olabildiğini belirterek, "Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Selçuk'un dün uzaktan eğitim süreciyle ilgili Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre Bakan Selçuk, velilere uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını ifade etti. Selçuk, bu tarihi koronavirüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini söyledi.

Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte bazı problemlerin yaşandığına işaret eden Selçuk, "İnternet altyapısının arka planında test çalışmalarını sürdürdüğümüz için bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek." açıklamasını yaptı.