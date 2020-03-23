EBA hesap oluşturma nasıl yapılır? EBA şifre nasıl alınır?

Eba haberlerinde son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bilginin, bilimin, eğitimin, aklın, öğrenmenin kesintisi, arası olmaz. Biz ders zilini her türlü çalar, öğrencimizle her koşulda buluşuruz. Uzaktan eğitim başlıyor arkadaşlar,günümüz aydın olsun..." twetini atarak eğitimin başladığını duyurdu. Corona Virüs nedeniyle milyonlarca öğrenci eğitime ara vermişti. Uzaktan eğitim bugün başladı. İşte EBA'ya dair tüm detaylar burada...

EBA hesap oluşturma nasıl yapılır?

Henüz EBA şifresi alma ve hesabı oluşturma işlemlerini yapmayan öğrenciler, internetten konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. EBA öğrenci giriş ekranı ile şifresi alma, hesap oluşturma için izlemeniz gereken adımları haberimizin ilerleyen sayfalarında derledik.









EBA frekans ayarı nasıl yapılır?

Kurulum yapacak olanlar için, uydudan ve Türksat üzerinden EBA TV frekans bilgileri MEB tarafından duyuruldu. Milyonlarca veli, EBA TV frekans ayarı ile televizyonlarda uzaktan eğitimin yapılacağı kanalların kurulumunu gerçekleştirdi. Bunu yapamayanlar ise, 'TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı izle' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Zira, EBA TV, internetten de canlı izlenebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, ilkokul, ortaokul ve lise için uzaktan eğitim ders programı hakkında bilgi verdi.

EBA hangi kanalda?

TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.

EBA TV Frekans bilgileri

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA TV kanalı nasıl bulurum?

SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.