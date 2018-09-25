Earth Defense Force 5’in çıkış tarihi duyuruldu

Earth Defense Force 5‘in PS Store Amerika sayfasında standart sürüm 59 dolardan ve deluxe sürüm ise 89.99 dolardan ön siparişe açıldı. Oyun Türkiye PSN mağazasında henüz görünmedi.

EDF Askeri Ol ve Dünyayı Kurtar

EDF’nin askerlerinden biri ol ve istilacı uzaylıları yok et. Dünyada barışını koru.

İnsan görünümlü uzaylılar seride ilk kez ortaya çıkıyor

“Primer” olarak adlandırılan başka bir gezegenden daha önce görülmemiş ve zeki dünya dışı varlıklar nelerdir? Serinin ilk düşman uzaylısı nihayet belirdi. Bu zeki düşmanla yapılan savaş, şimdiye kadar en eğlenceli oyuna öncülük etmesi, EDF’nin cesaret ve bilgelikle yüzleşmesini gerektirdiği gibi derin bir umutsuzluk yaratıyor.

Çevrimiçi Co-op Modu ile her zamankinden daha fazla İçerik

Beş zorluk ve 1000+ kullanılabilir kolla 100’den fazla görev içeriyor. İki oyunculu co-op modu tek ekranda da oynanabilirken ve tüm görevler çevrimiçi dört oyuncuya kadar oynanabilecek. Dört savaşçıyı kontrol edin ve gerçek dünyadaki diğer Earth Defense Force 5 oyuncularıyla savaşa katılın. (Psoyun.com)