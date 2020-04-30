EA ve DICE, yeni Battlefield oyununa odaklandı

Geçtiğimiz günlerde EA ve DICE, Battlefield V için gelecek olan son içerik güncellemesinden bahsetmişti. Bu içerik güncellemesi, Haziran 2020 içerisinde gelecekti ve ardından da bu oyun için hiçbir bağımsız içerik güncellemesi görmeyecektik. Tabii oyunun içerisindeki mini içerikler, rotasyon ile birlikte dönmeye devam edecekti. Yani, içerik güncellemesinden sonra oyun otomatik olarak çöpe girmeyecekti; kendisinin daha birkaç sene daha oynanabilirliği bulunuyor. Bugün ise benzer bir olay Star Wars Battlefront II için yaşandı ve oyunun son güncellemesi çıktı.

Star Wars Battlefront II için The Battle on Scarif isimli güncelleme, son içerik güncellemesi olacak. Bu güncelleme ile oyuna bolca yeni içerik eklenecek. Ayrıca, bu güncelleme ile birlikte EA ve DICE ekiplerinin bu oyun için vizyonu tamamlanmış olacak. Yani, çok küçük bir çevrim içi destek takımı haricinde artık bu oyun üzerinde hiçbir geliştirici bulunmayacak. Bunun sebebi ise direkt olarak EA cephesinden geliyor. Battlefield V ve Star Wars Battlefront II oyunlarının içerik desteklerinin bitmesi ardından tüm hedefler, 2021 senesindeki yeni oyunu gösteriyor olacak.

EA tarafından yapılan açıklamalara göre DICE, uzun vadede 2021 senesinin Battlefield oyununa odaklanacak. Önümüzdeki sene zaten bu marka için yeni bir oyunun geleceği biliniyordu ama şimdi tüm geliştirilme gücünün bu oyuna verildiğini öğrenmiş olduk. Yalnız, 2022 senesinde de yeni bir Star Wars Battlefront oyunu görebilir miyiz, henüz bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı ama orijinal olarak bu seri için üçüncü bir oyunun geliştirildiği biliniyordu. Bu oyun, ikinci oyuna verilmek istenen destek yüzünden iptal edilmişti.