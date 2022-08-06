EA Sports FC için dev anlaşma

FIFA 23’ün çıkmasına daha çok var, ancak Electronic Arts şimdiden FIFA’nın geleceğine hazırlanıyor. Şirket, yaptığı açıklama ile Real Madrid ve Barcelona gibi ikonik kulüplere ev sahipliği yapan İspanyol LaLiga ile 2023 - 2024 sezonuyla başlayan ve bugüne kadar benzeri görülmemiş çok yıllı bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Bilindiği gibi FIFA 23, FIFA markalı son EA oyunu olacak ve yerini EA Sports FC'ye bırakacak. Bu anlaşma, lisans hakları açısından EA için çok şey ifade ediyor.

Yapılan anlaşma, yıllık gençlik turnuvaları ve resmi espor müsabakaları ile birlikte İspanya’daki en iyi 2 futbol bölümünü kapsayacakken, EA, ortaklık hakkında daha fazla ayrıntıyı önümüzdeki aylarda yapacağını açıkladı.

EA’in LaLiga ile yaptığı anlaşma tek değil. EA, futbol serisinin geleceğine hazırlanırken son zamanlarda bir dizi ortaklık duyurdu. İngiltere ve Fransa’daki en iyi kadın ligleri ve FIFA serisinde bulunmayan İtalyan devleri ve Juventus’un dönüşü de dahil olmak üzere birçok ortaklığı açıklayan şirketin FIFA serisinin son halkası olacak olan FIFA 23, 30 Eylül’de çıkacak.

Kaynak: Chiponline