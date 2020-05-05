EA Play Live 2020 dijital olarak gerkçekleşecek

Uzun süredir etkisini sürdüren koronavirüs salgını birçok sektöre de darbe vurmuştu. Birçok şirket, lansmanlarını ve etkinliklerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalmıştı. Bazı şirketlerse etkinliklerini internet üzerinden dijital olarak gerçekleştirmeye karar vermişti. Bu yaz dijital ortamda düzenlenecek etkinliklerin arasına EA Play Live 2020 de eklendi. Electronic Arts, bu etkinliğin dijital olarak gerçekleştirileceğini onayladı.

11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinliğin yapımcısı, Twitter üzerinden "Global lansmanlar, haberler ve daha fazlası olacak" açıklamasını yaptı. Her sene olduğu gibi bu sene de beklenen yeni Madden ve FIFA oyunlarının yanı sıra birçok kullanıcı EA'dan yeni haberler bekliyor. Bu etkinlikte, çok eşsiz bir oyun olduğu konuşulan Star Wars: Project Maverick'i görme imkânımız bulunuyor. Ayrıca Respawn Entertainment da Star Wars Jedi: Fallen Order hakkında bir açıklamada bulunabilir.

Etkinlikte, 2021 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için piyasaya sürüleceği doğrulanan bir sonraki Battlefield oyunu hakkında da bir açıklama yapılabilir. BioWare de Anthem oyununun yenilenmiş bir versiyonunun tanıtımını yapabilir. Oyun tutkunları, bu ihtimallerden en az birinin doğru çıkmasını umut ediyor. Etkinliğin içeriği ve etkinlikte tanıtılacak yeni oyunlar önümüzdeki günlerde yayıncı tarafından paylaşılabilir.

EA, koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerin başında geliyor. Bu süreçte kullanıcılarına destek olmak için sürekli yeni etkinlikler ve turnuvalar düzenleyen şirket, en son Apex CodeRed, EA SPORTS Madden NFL 20 Turnuvaları, The Sims 4 canlı yayınları ve Apex Legends Global Series gibi etkinlikleri organize etmişti. (WebTekno)