E3 oyun fuarı, kapılarını tekrar açıyor

Covid-19 pandemisi hayatımızı derinden etkiledi. Öyle ki yaşama ve çalışma biçimlerimiz bile değişti. Bununla birlikte her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikler de geçici olarak sonlandı. Fakat artık normalleşme sürecine girdik. Bu doğrultuda uzun zamandır beklenen E3 oyun fuarı da kapılarını oyunseverlere açacağı tarihi paylaştı.

E3 oyun fuarı 2023’te fiziksel olarak düzenlenecek!

E3 oyun fuarı ana düzenleyicisi olan Entertainment Software Association, bu yıl hem fiziksel hem de sanal ortamda bir etkinlik gerçekleşmeyeceğini söyledi. Fakat 2023 yılında her ikisini birden yapacaklarını açıkladı.

ESA tarafından yapılan açıklamada tam olarak yer ve tarih paylaşımı yapılmamış olsa da bir E3 klasiği olarak ABD’de Los Angeles Kongre Merkezi’nde önümüzdeki yılın Haziran ayında düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: shiftdelete