E3 BinckBank Classic'i, Zdeněk Štybar kazandı

62. E3 BinckBank Classic tek günlük yarışını, Deceuninck - Quick Step'ten Zdeněk Štybar kazandı. İkinciliği, Jumbo Visma'dan Wout van Aert elde ederken, CCC bisikletçisi Greg Van Avermaet ise 3. oldu.

31 Mart 2019, Pazar 12:42
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E3 BinckBank Classic'i, Zdeněk Štybar kazandı

Yılın 6. tek günlük yarışı E3 BinckBank Classic, önceki gün 25 takımdan 175 bisikletçinin katılımıyla 62. kez düzenlendi. 203,9 km'lik parkuru, 4 saat 46 dakika 5 saniyede tamamlayan Deceuninck - Quick Step sporcusu Zdeněk Štybar, yarışı kazandı. Podyumun ikinci basamağına Jumbo-Visma'dan Wout van Aert çıkarken, üçüncülüğü ise CCC'de Greg Van Avermaet elde etti.

62. E3 BinckBank Classic'in ilk 10'u

1   Štybar Zdeněk      Deceuninck - Quick Step   4:46:05

2   van Aert Wout      Team Jumbo-Visma      ,,

3   Van Avermaet Greg   CCC Team            ,,

4   Bettiol Alberto      EF Education First      ,,

5   Jungels Bob         Deceuninck - Quick Step   0:03

6   Politt Nils         Team Katusha - Alpecin   1:04

7   Trentin Matteo      Mitchelton-Scott      ,,

8   Naesen Oliver      AG2R La Mondiale      ,,

9   Sütterlin Jasha      Movistar Team         ,,

10   Hirschi Marc      Team Sunweb         ,,

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