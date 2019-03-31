Yılın 6. tek günlük yarışı E3 BinckBank Classic, önceki gün 25 takımdan 175 bisikletçinin katılımıyla 62. kez düzenlendi. 203,9 km'lik parkuru, 4 saat 46 dakika 5 saniyede tamamlayan Deceuninck - Quick Step sporcusu Zdeněk Štybar, yarışı kazandı. Podyumun ikinci basamağına Jumbo-Visma'dan Wout van Aert çıkarken, üçüncülüğü ise CCC'de Greg Van Avermaet elde etti.
62. E3 BinckBank Classic'in ilk 10'u
1 Štybar Zdeněk Deceuninck - Quick Step 4:46:05
2 van Aert Wout Team Jumbo-Visma ,,
3 Van Avermaet Greg CCC Team ,,
4 Bettiol Alberto EF Education First ,,
5 Jungels Bob Deceuninck - Quick Step 0:03
6 Politt Nils Team Katusha - Alpecin 1:04
7 Trentin Matteo Mitchelton-Scott ,,
8 Naesen Oliver AG2R La Mondiale ,,
9 Sütterlin Jasha Movistar Team ,,
10 Hirschi Marc Team Sunweb ,,
Sonuçların tamamını görmek için tıklayın