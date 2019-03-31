Yılın 6. tek günlük yarışı E3 BinckBank Classic, önceki gün 25 takımdan 175 bisikletçinin katılımıyla 62. kez düzenlendi. 203,9 km'lik parkuru, 4 saat 46 dakika 5 saniyede tamamlayan Deceuninck - Quick Step sporcusu Zdeněk Štybar, yarışı kazandı. Podyumun ikinci basamağına Jumbo-Visma'dan Wout van Aert çıkarken, üçüncülüğü ise CCC'de Greg Van Avermaet elde etti.

62. E3 BinckBank Classic'in ilk 10'u

1 Štybar Zdeněk Deceuninck - Quick Step 4:46:05

2 van Aert Wout Team Jumbo-Visma ,,

3 Van Avermaet Greg CCC Team ,,

4 Bettiol Alberto EF Education First ,,

5 Jungels Bob Deceuninck - Quick Step 0:03

6 Politt Nils Team Katusha - Alpecin 1:04

7 Trentin Matteo Mitchelton-Scott ,,

8 Naesen Oliver AG2R La Mondiale ,,

9 Sütterlin Jasha Movistar Team ,,

10 Hirschi Marc Team Sunweb ,,

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