Süper Toto Süper Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor’da 9 Haziran’da yapılacak olan seçimli kongre öncesi tüzük gereği başkanlığa aday olamayan İşadamı Şevket Salik düzenlediği basın toplantısı ile mevcut yönetimi ve divan başkanlığını eleştirdi.

Geçtiğimiz gün basın açıklaması yapan Yeni Malatyaspor Divan Kurulu Başkanı Naci Şavata’nın gülünç duruma düştüğünü ifade eden Salik, “Divan başkanı yaptığı açıklamayla çok gülünç olmuştur, çünkü akşam adaylığını açıklayıp, sabah başkan olan Adil Gevrek’tir. Üç ay üzerinde çalışılan tüzükle ilgili açıklama ile ‘kulüp tüzüğü asla değiştirilemez’ denilmişti. Fakat mevcut yönetim kurulu ve divan başkanlığı sayın Adil Gevrek için tüzüğü paçavraya çevirmiştir” ifadelerine yer verdi.

Mevcut Başkan Adil Gevrek’in ilk başkanlığa aday olduğu süreçte tüzük gereği yapması gereken 100 bin TL’lik bağış makbuzunu kamuoyuna açıklaması gerektiğini de dile getiren Salik, “Adil Gevrek o dönemde bu bağışı yapmış mıdır? O tarihi ihtiva eden dekontu kamuoyuyla paylaşsın” dedi.

Değiştirilen tüzük gereği bağış ile aday olmak için divan kurulu başkanı ile görüştüğünü ancak üye olmaması nedeniyle başkan olamayacağının kendisine açıklandığını ifade eden Salik, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Benim vermem gereken miktar 500 bin TL değil, yönetim kurulu ve yedek üyelerle beraber kulübe bağışlamam gereken miktar 1 milyon 550 bin liradır. Bu miktarı da divan başkanına hemen yatırabileceğimi söyledim, fakat kabul etmeyip ‘bu parayı kulübe bağış yapsan bile yine aday olamazsın’ dedi. Malatya’mızın ortak değeri olduğuna inandığımız Yeni Malatyaspor’a hizmet için çıktığımız yolda ne yazık ki engellerle karşı karşıya kaldık. Bir dönem mevcut başkan için uygulanmayan tüzük şartları bu dönemde bizim karşımıza olmazsa olmaz ifadeleri ile çıkarılmış aday olmamız engellenmiştir. Biz zor olana talip olduk. Bizler nasıl bir göreve talip olduğumuzu bilecek yaşta, ciddiyette ve olgunluktayız. Projelerimiz ve ekibimizle bu işe talipli olduğumuzda hiçbir kuruluş ve resmi kurumu yanımıza maddi olarak almadık.”

Kulübün en son başkanı olan Gevrek’in hangi tüzük ve hangi usul ile göreve geldiğinin sorgulanması gerektiğini ifade eden Şevket Salik, “Tüzük incelemesinde Adil Gevrek nasıl üye değilken gece paraşütle mi geldi hemen tüzüğü Adil Beye göre uyarlayarak başkan yaptınız diye sormak gerektiğini düşünmekteyim. Adil Gevrek başkanlığa talip olduğunda hemen o gün ne kadar bağışta bulundu ve üyelik kıdemi ne kadardı sayın başkanlık divanının açıklaması lazım” ifadelerini kullandı.

Yönetime aday olmasının başkanlık divanı ve tüzükle engellendiğini ileri süren Salik, “Oysaki Adil Gevrek’e yapılan aynı imtiyazların biz aday adaylarına da eşitlik ilkesi gereği ve demokrasi adına elzemdir. İddiamız kulübü daha güçlü bir yapıya büründürmek alt yapısı ve profesyonel takımı ile Malatya’yı bölgenin futbol kenti yapmak” diye konuştu.

Şu an yönetime bu tüzük gereği kimsenin aday olamayacağını da ifade eden Salik, “Çok açık söylüyorum, bugün Yeni Malatyaspor’a mevcut tüzük şartları ile başkan olunabilmesi mümkün değil, hatta imkansızdır. Yani divan ve oluşturulan tüzük mevcut yönetimin bu kulübü ömür boyu yönetmesi için şekillendirilmiş durumda. Yarışın ve alternatiflerin olamayacağı ortamlardan kalıcı ve uzun süreli başarılar sağlanması mümkün değildir. Zaten şu anki yönetimde bu durumun rahatlığı içerisindedir.

Yeni Malatyaspor Kulübünün bütçesini incelediğini ve kesinti, ceza, faiz, avukat, icra ve diğer giderler adı altında 23 milyon 600 bin lira zarara uğratıldığını da ifade eden Salik, “17 lig ve 3 de kupa maçında görevli özel güvenlik personeline 2 milyon 323 bin lira ödenmiştir. Bu güvenlik şirketi ve ortakları kimlerdir” diye konuştu.