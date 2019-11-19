E vitamini, kansere karşı savaşan, kalp- damar sağlığına iyi gelen ve antioksidan özelliği bulunan ana vitaminlerden birisidir. Doğal olarak; yeşil yaprağı olan sebzeler, bitkisel yağlar, çerezler gibi birçok gıda içerisinde bulunmaktadır. Gereği duyulduğunda ise gıda takviyesi şeklinde de alınabilir. Yaşlanmaya birebir gelen E vitamini, saç ve cilt sağlığını da koruyarak, bağışıklığı güçlü tutar. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre Alzheimer hastalığına da oldukça iyi geldiğine rast gelinmiştir. Sağlıklı biçimde beslenen insanlarda E vitamini eksikliği olmaz. Böyle bir problemin yaşanması adına genetik bir unsur olması gerekir. E vitamini hangi besinlerde var şeklinde bir bilgilendirme yapmak okurlar için faydalı olabilir.

E vitamini Hakkında

E vitamini, insan vücudunun gereksinimlerini karşılayan antioksidan özelliğe ehil ana vitaminlerdendir. Pek çok gıda içerisinde doğal şekilde bulunduğu söylenebilir. Türlü biyolojik aktiviteye ehil 8 değişik bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenlerden kişinin gereksinimini en fazla karşılayanı alfa- tokoferol şeklinde tanımlanabilir.

E Vitamini Ne İşe Yarar?

E vitamini, antioksidan görevi görür. Antioksidan görevi, serbest radikallerin sebep olduğu hasardan ötürü hücrelerin korunmasına destek olmaktadır. Serbest radikaller, insan vücudunun yediği yiyeceği enerjiye dönüştürdüğü zaman oluşan bileşikler şeklinde açıklanabilir. Bunun yanı sıra; hava kirliliği, sigara dumanı, tarım ilaçları, besinlerde bulunan katkı maddeleri gibi unsurlar da serbest radikallerin oluşumu konusunda önemli derecede etki sağlayabilir. Normal olarak insan vücudu serbest radikalleri tolere etmektedir. Fakat hücreler yoğun bir biçimde bu bileşenlere maruz kaldığı zaman hızlandırılmış yaşlanma ve oksidasyon sürecine girilir. Sağlıklı hücreler güçsüz hale gelerek bozulur. Bu sayede kalp hastalıkları ve kanser gibi sağlık problemlerinin oluşma riski çoğalır. Vücudun ayrıca virüsler ve bakteriler ile savaşacak güçte bağışıklık sistemine sahip olabilmesinden ötürü de E vitamini desteğine gereksinimi bulunur. Bir başka görevi; hücrelerin birbiri ile etkileşimini ve pek çok mühim fonksiyonu yerine getirmesini sağlar.

E Vitamininin Faydaları

- Alyuvarların oluşmasına destek olur,

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir,

- Kan dolaşımını düzenler, kanın pıhtılaşmasını engeller,

- Kalp- damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliği bulunur,

- Kolesterolü normal seviyede tutar,

- Damar tıkanıklığı ve sertleşmesini engeller,

- Kılcal damar hastalıklarını önler, yüksek tansiyonu normal seviyede tutar,

- Tümör oluşumunu önlediğinden, kansere karşı koruyucu özelliği vardır,

- Yaraların hızlıca iyileşmesini sağlayarak, yara izlerini onarıp düzeltir,

- K ve A vitaminleriyle selenyumu ve demiri depolar,

- Hücrelerin yenilenmesini sağlar ve hücre yapısını korur,

- Gözler için çok iyidir,

- Adet sancılarını en aza indirger,

- Menopoza giren hanımların ilk zamanlarını hafif atlatmasına destek olur,

- Şekere bağlı olarak ortaya çıkan komplikasyonları geciktirir,

- Bacak kramplarını azaltır,

- İskelet, düz kası ve kalbin yapısal, fonksiyonel bakımına yardımcıdır,

- Cilt problemlerine iyi gelerek cildi güzelleştirir,

- Saç sağlığını korumak için birebirdir,

- Alzheimer hastalığının bulgularını hafifleterek ilerlemesini yavaşlatır.

- Erkeklerin cinsel performansına katkı sağlayabilir,

- Vücut içerisine alınan toksinlere karşı koruyucu olabilir,

- Yaşlanma sürecinin gecikmesinde rol oynar.

E Vitamini Bulunan Besinler

E vitamini bulunan besinler tüketildiğinde, insan vücuduna oldukça fazla fayda sağlar. E vitaminli besinler; domates, kırmızı et, somon, zeytin yağı gibi yağlar, çerezler gibi sıralanabilir. E vitamini bakımından zengin besinler arasında en çok balık türleri sıralanabilir. Bunlar; ton balığı, sardalye, hamsi, somon gibi balık türleridir. E vitamini barındıran yiyecekler içerisinde ise; ıspanak, tere, brokoli, kereviz, maydanoz, marul, lahana, patates gibi yiyecekler sıralanabilir.