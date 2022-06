E-Spora gençlerden yoğun ilgi

Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonunda 14 Mayıs - 5 Haziran arasında gerçekleşen turnuvaya Tokatlı gençler yoğun ilgi gösterdi. Fifa, Valorant, CS:GO dallarında 81 takım 375 oyuncunun katıldığı turnuvanın finalinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Şampiyonlara ödüllerini Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu takdim etti. Törende konuşma yapan Başkan Eroğlu, “Tokatlı gençlerimizin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdiğimiz Tokat İçin E-Spor turnuvamızın ikincisine birinci turnuvaya göre iki kat daha fazla katılım oldu. Bundan mutluluk duyuyoruz. Çok heyecanlı geçen bir turnuva oldu. Biz de katıldık ama gençlerimizin hızına yetişemedik. Tokat’ımızda E-Spor turnuvamıza gençlerimizin ilgisi gösteriyor ki bu turnuvaya her yıl daha da geliştirerek devam edeceğiz. Tokatlı gençlerimizin bir ağabeyi olarak onlara diyorum ki kapımız her dilekleri ve istekleri için açıktır. Gençlerimiz bize her alanda taleplerini iletsinler. Çünkü bu şehrin geleceği gençlerimizdir. Çok samimi olarak ifade ediyorum ki, bir ağabeyleri olarak onların beklentilerini karşılamak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” dedi.