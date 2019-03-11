Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektronik Spor Topluluğu’nun bu yıl ilk kez düzenlediği etkinlik, ODTÜ Spor Merkezi’nde yapıldı. Turnuvada farklıüniversitelerden bin 500’ü aşkın e-spor tutkunu bir araya geldi.

League of Legends (LoL) ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) şampiyonları belli oldu. LoL oyunu finalinde ODTÜ’yü 2-1 yenen Gazi Üniversitesi takımı şampiyonluğa ulaştı.

ODTÜ’yü 2-0 ile geçen Ankara Üniversitesi de CS:Go oyununda şampiyonluğu elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Türkiye E-Spor Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Yunus Argan verdi.