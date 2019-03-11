MENÜ
Spor Haberleri E-Spor Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı

Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı

METU GEEX E-Spor Turnuvası’nda Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi farklı kategorilerde şampiyon oldu.

11 Mart 2019, Pazartesi 17:01
- A +
Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektronik Spor Topluluğu’nun bu yıl ilk kez düzenlediği etkinlik, ODTÜ Spor Merkezi’nde yapıldı. Turnuvada farklıüniversitelerden bin 500’ü aşkın e-spor tutkunu bir araya geldi.

League of Legends (LoL) ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) şampiyonları belli oldu. LoL oyunu finalinde ODTÜ’yü 2-1 yenen Gazi Üniversitesi takımı şampiyonluğa ulaştı.

ODTÜ’yü 2-0 ile geçen Ankara Üniversitesi de CS:Go oyununda şampiyonluğu elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Türkiye E-Spor Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Yunus Argan verdi.

YORUM YAZ

SANA ÖZEL HABERLER

Omuz Omuza bağış kampanyası CANLI İZLE (Omuz Omuza yardım kampanyasında ne kadar bağış toplandı?)

Omuz Omuza bağış kampanyası CANLI İZLE (Omuz Omuza yardım kampanyasında ne kadar bağış toplandı?)

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Almanya da bizimle Omuz Omuza!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Almanya da bizimle Omuz Omuza!

TOD TV nedir? TOD TV nasıl ve nereden izlenir?

TOD TV nedir? TOD TV nasıl ve nereden izlenir?

Volkan Demirel ile Gökhan Zan'dan anlamlı mesaj

Volkan Demirel ile Gökhan Zan'dan anlamlı mesaj

Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Galatasaray hazırlıklarına devam etti

Kylian Mbappe: Türkiye için elimden geleni yapacağım

Kylian Mbappe: Türkiye için elimden geleni yapacağım