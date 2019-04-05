E-spor heyecanı beIN SPORTS’ta yaşanıyor

beIN SPORTS e-spor tutkunlarını dünyanın önde gelen turnuvalarıyla buluşturmaya devam ediyor. FIFA Ultimate Team (FUT) Şampiyonlar Kupası’nın 5-7 Nisan 2019 tarihleri arasında Londra’da düzenlenecek olan altıncı turnuvası beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

05 Nisan 2019, Cuma 10:24
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E-spor heyecanı beIN SPORTS’ta yaşanıyor

Dünya çapında popüler futbol oyunu FIFA 19’un üreticisi Electronic Arts’ın düzenlediği turnuvanın büyük finali 7 Nisan 2019 Pazar günü saat 22.00’de beIN SPORTS HABER’de.

Türkiye’de sporun her alanda en büyük destekçisi olan Digiturk, e-spor heyecanını beIN SPORTS ekranlarına taşıyor.

Bu sezonun altıncı FUT Şampiyonlar Kupası buluşması 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde Londra’da gerçekleşecek vebu büyük heyecan beIN SPORTS aracılığıyla Türkiye’deki e-spor tutkunlarıyla buluşacak.

Xbox ve PlayStation4 kulvarlarında gerçekleşecek olan turnuvada, büyük final Pazar günü saat 22.00’de beIN SPORTS HABER’de ekrana gelecek.

Turnuvaya dair yayın bilgileri ise şu şekilde:

TARİH SAAT MAÇ KANAL

5 Nisan 2019 Cuma 16:00-23:00 XBOX beIN CONNECT

6 Nisan 2019 Cumartesi 16:00-23:00 PS4 beIN SPORTS HD 4

7 Nisan 2019 Pazar 13:30-22:00 ÇEYREK FİNAL & YARI FİNAL beIN SPORTS HD 4

7 Nisan 2019 Pazar 22:00 BÜYÜK FİNAL beIN SPORTS HABER

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