Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri E-Okul üzerinden erişime açıldı. İlkokul, lise ve ortaokul öğrencileri için dönemin son günleri yaşanırken gelen son dakika açıklaması ile karnelerin elektronik ortam üzerinden verileceği bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği karne ve diplomalarla ilgili açıklama yapmıştı. Duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtilmişti. Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyurulmuştu.

Öğrenci ve veliler E Okul Veli Bilgilendirme sistemi VBS ile eğitimleri ile ilgili tüm bilgilere kolayca ulaşabiliyor. E-Okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS’ye giriş yapılabilir.

Karneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açıldı, liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek, diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı gerçekleşecek. Yoğunluk oluşmaması için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde öğrenci sayısı dikkate alınarak 22 Haziran'dan itibaren gün ya da haftalara yayılarak diploma ve takdir, teşekkür gibi belgelerin dağıtımı yapılabilecek.

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında; Devamsızlık sorgulama, Yazılı sonuçları, Sözlü sonuçları, Karne notları, Haftalık ders programları ve sınav başvuru işlemleri yapılabilmektedir.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR

E-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada; ‘Öğrenci T.C Kimlik No’, ‘Öğrenci Okul No’ ve ‘Resimdeki Rakamlar’ şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.

Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş’ seçeneğine tıkayınız.



