E-Futbol Turnuva heyecanı devam ediyor

TRT Spor’un geçen hafta başlattığı E-Futbol Turnuvası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. TRT’nin sevilen dizisi Tutunamayanlar’ın “Galerici Bertan”ı Ömer Başdoğan TRT Spor Kanal Koordinatör Yardımcısı Özgür Buzbaş ile ilk maçta, yine Tutunamayanlar’ın “Yağız”ı Bora Akkaş ile TRT Spor Spikeri Erbatur Ergenekon ikinci karşılaşmada mücadele edecek.

Kazanan isimlerin finalde şampiyonu belirleyeceği mini turnuvada TRT’nin ekran yüzleri bu kez sanal ortamda hünerlerini gösterecek.

Ersin Düzen’in sunacağı E-Futbol Turnuvası 3 Mayıs Pazar (bugün) 18.30’da TRT Spor’da.



