E-Dönüşüm’de 1 Temmuz’a Hazırlanın!

QNB Finansbank’ın 2019 Eylül ayında e-Dönüşüm kapsamında başlattığı; şirketlere 2022’ye kadar ücretsiz e–Dönüşüm'e giriş ve uygulama hizmeti verilen Dijital Köprü Projesi’ne şimdiye kadar 35 binden fazla işletme başvurdu. QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2020 itibariyla e-Fatura mükellefiyetinde ciro kriterinin 5 milyon TL’ye inmesi, e-İrsaliye’nin 25 milyon TL’nin üzerinde cirosu olan tüm firmalar için zorunlu hale gelecek olması gibi düzenlemeler ile e-Dönüşüm mükellefi firma sayısının iki katına çıkmasını beklediklerini söyledi. Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre, şu an e-Fatura mükellefi şirket sayısı 200 binlerde. 1 Temmuz’dan sonra bu sayının 400 binleri bulacağı öngörülüyor.

Yıldırım, yayınlanan yeni tebliğler ile kapsamı daha da genişleyen e-Dönüşüm ürünlerinin maliyetinin yüksek olmasının, bir çok firmanın bu hizmetleri birer zorunluluk olarak nitelendirmesine neden olduğunu belirterek, “Küçük ölçekli şirketlerde yıllık 3-4 bin TL’lerde seyreden, büyük ölçekli firmalarda yılda ortalama 100 bin TL seviyelerine kadar çıkan maliyetlerin tümünü 2022’ye kadar Dijital Köprü ile karşılıyoruz” dedi.

Yıldırım şöyle devam etti: “QNB Finansbank olarak 2019 yılında müşterilerimizin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına çözümler sunma yolunda Dijital Köprü Projesi’ne başladık. Dijital Köprü bir yıldan kısa bir sürede bir proje olmaktan çıkarak müşterilerine bankacılığın ötesinde hizmet sunan dijital bir platform haline geldi. Dijital Köprü sadece e-Dönüşüm ürünlerinden oluşmuyor, bir çok Fintech’in bu sisteme dahil olmasıyla; şirketlerin e-Ticaret’ten İK’ya, Ön Muhasebeden Satış Ekibi Yönetimi’ne kadar tüm ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir kanal haline geldi. Zaman içinde de hizmet ve çözümlerin kapsamında genişlemeler olacak. Öte yandan, bankacılık ve farklı fintech çözümlerine tek bir şifreyle ulaşabilmeyi sağlayan, API’lar aracılığıyla çalışan Dijital Köprü Portali’nin hayata geçmesi ile hizmet modelimizi bir üst kademeye çıkardık.

QNB Finansbank olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına birebir cevap bulabileceği kanallar sunma konusunda her zaman çok titiz olduk. Bu sebepten dolayı, Dijital Köprü Müşteri Hizmet Merkezini oluşturduk. Bu merkez sayesinde kurulumları ve müşteri aktivasyonlarını hızlı şekilde yapabiliyor, ürün özelleştirmeye yönelik taleplerini çözümleyebiliyoruz.”