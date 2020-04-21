Ülkemizdeki Corona Virüs önlemleri kapsamında devlet vatandaşlara E-Devlet, PTT ve Eczaneler üzerinden ücretsiz maske dağıtıyor. Maske satışının yasaklanmasının ardından 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "Kişi başına 10 gün için 5 adet maske" verilmesi kararı alındı. Ücretsiz maskeler PTT ya da eczaneler aracılığıyla dağıtılıyor, ücretsiz maske için ise başvurular e-devlet veya ePttAVM.com üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sonrası cep telefonlarına SMS maske kodu gelen bireyler eczanelerden ücretsiz maskelerini teslim alabiliyor. E-Devlet ve EpttAVM ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte vatandaşın merak ettiği soruların cevapları...

Eczanelerden maske nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeler ecza depolarına ulaştırılıyor ve ardından eczanelere dağıtımı yapılıyor

Eczaneler, sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunabiliyor

Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek maske alabiliyor.

E-devletten maske başvurusu nasıl yapılır?

Kısaca e-devletten maske başvurusu nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle https://basvuru.turkiye.gov.tr/ adresine tıklamanız gerekiyor. Sonra maske başvurusu yapılacak sayfa açılacak. Burada "Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Not: 3 katlı 5 adet cerrahi maske talebi için aşağıdaki formu doldurmanız gerekmektedir." ifadeleri yer alıyor...

Maske talebi nasıl yapılır?

Maske talebini yapmak için öncelikle TC kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Ardından isim soyisim girerek ilerliyorsunuz. Aile Bireyleri Bilgileri'ni de yine bu kısımdan ekleyebilirsiniz. (+) Aile bireyi yazan yere tıklayarak dilediğiniz kadar ailenizden kişiyi ekleyebilirsiniz.

Maskeler ne zaman gelecek?

Buraya öncelikle cep telefonu ya da ev telefonu numaranızı yazıyorsunuz. Daha sonra maskelerin size ulaşması için açık adresinizi düzgün bir şekilde girmeniz gerekiyor. Ayrıca güvenlik sorusuna doğru cevap vermeniz gerekecek. Bu arada girdiğiniz bilgiler ile alabileceğiniz maske adeti otomatik olarak belirlenecek. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.

Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri http://basvuru.turkiye.gov.tr adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.

PTT maske siparişi nasıl verilir?

https://maske.epttavm.com/ linki üzerinden maske için başvuru oluşturulabiliyor. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şu şekilde:

Değerli Vatandaşlarımız,

Cumhurbaşkanımızın Talimatı ile T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

Kimler ePTTAVM ve e-Devlet üzerinden maske başvurusu yapabilir? Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor. Vatandaşların her hafta, içinde 5 adet olan 1 paket maske alma hakkı bulunuyor.

Maskeler PTT Kargo ile belirtilen adrese ücretsiz olarak ulaştırılabiliyor.

ÜCRETSİZ MASKE NE ZAMAN GELİR?

Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5’er adet maske temin edebilecek. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.

Kovid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinin bulunduğu pakette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben yazdığı mektup da yer aldı.

Türk Eczacıları Birliği’nden ‘maske’ açıklaması

Eczanelerde maske satışının yasaklanmasıyla elinde maske kalan eczacıların durumu hakkında Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak'tan açıklama geldi. Çolak, konu hakkında an itibarıyla bir bilinmezlik olduğunu söyledi. Çolak, eczacıların halka maske teminini sağlamak adına fahiş fiyatlardan maske almak zorunda kaldığını hatırlatarak, maske bedelini devletin sübvanse etmesinin son derece olumlu ve doğru bir yaklaşım olacağını belirtti.



