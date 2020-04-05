Son dakika haberi... Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletilirken, toplu taşıma ve marketlere maskesiz girmek yasaklandı. e-Devlet aracılığıyla ücretsiz maske alımı yapılabileceği duyuruldu. Milyonlarca vatandaşımızı merakla beklediği ücretsiz maske dağıtımına ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. e-Devlet aracılığı ile vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla birlikte, e-Devlet'in internet adresinden online form doldurularak her hafta 1 paket maske dağıtımı yapılacak. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi.

Bu duyuru sonrası vatandaşlar 'e-Devlet cretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? e-Devlet ücretsiz maske kimlere, kaç tane veriliyor?' sorularına yanıtını aramaya başladı.





Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri http://basvuru.turkiye.gov.tr adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.

e-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Ücretsiz maske temini için http://basvuru.turkiye.gov.tr adresine giriş yapabilirsiniz Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.



