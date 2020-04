Corona virüs salgını her geçen gün etkisini göstermeye devam ederken alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ücretsiz maske dağıtımına ilişkin açıklama da geldi. PTT isteyen her vatandaşın evine ücretiz maske gönderecek. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maske dağıtımını PTT yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara maske dağıtılacak "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi. Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi. Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

ePTTAVM ücretsiz maske nasıl alınır?

PTT AVM'den bedava maske nasıl alınır? E-devlet maske başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Aşağıdaki resimde de görüleceği üzere sizlerden T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ad Soyad bilgisi istenmektedir. Kendinize sipariş verirken Ailenizden Kişi ya da Kişilerin T.C. Kimlik Bilgilerini de girerek onlara da sipariş verebilirsiniz.

EDevlet ücretsiz Maske başvuru nasıl yapılır? MaskeEPTTavm Maske başvuru formu doldurma...

Haftada 5 maske hakkı!

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

Kimler ücretsiz maske siparişi verebilir?

maske.epttavm.com adresi üzerinden vatandaşlar maskelerinin siparişlerini verebilecekler. 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar PTT'nin dağıtacağı ücretsiz maske uygulamasından faydalanamayacaklar.

PTT AVM ücretsiz maske siparişi nasıl verilir?

PTT ücretsiz maske teminiyle ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. 3 katlı 5 adet maskenin dağıtılacağını açıklayan PTT, aşağıda yer alan görseldeki bilgilerin doğru olarak doldurulması gerektiğini ifade etti.

Kimler maske alabilir?

20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes ücretsiz maske alabilir. Aile üyesine bakılmaksızın, yaş şartına sahip herkes PTT AVM sitesinden maske formunu doldurarak ücretsiz maske siparişi verebilir.

Cerrahi maskeler evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

PTT formunda hangi bilgiler var?

TC kimlik numarası, doğum tarihi, ad-soyad, e-posta adresi, cep telefonu, il ve ilçesiyle birlikte adres bilgilerini doğru olarak belirten, 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar PTT'nin ücretsiz maske uygulamasından faydalanabilecekler.