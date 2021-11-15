Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 10. hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Dyshawn Pierre, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Sert ve tecrübeli kadroya sahip bir rakiple oynayacaklarını belirten Pierre, "Önümüzdeki tüm karşılaşmalar çok önemli, özellikle de Bayern Münih maçı. Evimizde önemli maçlar kaybettik ve bunları deplasmanda telafi edebilmemiz gerekiyor. Bayern gibi sert bir takımı yenebilmek için odaklanmalı ve en iyi oyununuzu sergilemelisiniz. Rakibimizin sert ve tecrübeli bir kadrosu olduğunu biliyoruz. Ama biz de Playoff yarışında istediğimiz noktaya gelebilmek için maçlar kazanmak istiyoruz ve Münih’te de bunun için mücadele vereceğiz" dedi.