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Dybala'ya Manchester City kancası

Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala için İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'nin devreye girdiği öğrenildi.

28 Ocak 2022, Cuma 08:51 Son Güncelleme:
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Dybala'ya Manchester City kancası

Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Paulo Dybala'nın kontratının hâlâ uzatılmaması kafalarda soru işaretleri yaratmıştı. Juve'nin bu konuda işi ağırdan almasının, Dybala'yı bir hayli rahatsız ettiği öne sürülmüştü. İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta Dello Sport'un haberine göre 28 yaşındaki Arjantinli yıldız için Manchester City'nin devreye girdiği öğrenildi. City'nin, Dybala'ya yıllık 10 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

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