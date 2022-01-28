Sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Paulo Dybala'nın kontratının hâlâ uzatılmaması kafalarda soru işaretleri yaratmıştı. Juve'nin bu konuda işi ağırdan almasının, Dybala'yı bir hayli rahatsız ettiği öne sürülmüştü. İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta Dello Sport'un haberine göre 28 yaşındaki Arjantinli yıldız için Manchester City'nin devreye girdiği öğrenildi. City'nin, Dybala'ya yıllık 10 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.