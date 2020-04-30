Dybala’nın testi yine pozitif!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un formasını giyen Paulo Dybala’ya 6 hafta önce yapılan ilk koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Tedavisine devam edilen Arjantinli yıldız, dün dördüncü kez teste girdi. Ancak sonuç yine pozitif çıktı. Bu gelişmenin ardından 26 yaşındaki Arjantinli futbolcunun, sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.