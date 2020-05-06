Serie A'da lider konumda bulunan Juventus, 7 hafta önce koronavirüse yakalanan yıldız oyuncu Paulo Dybala'nın son testinin negatif sonuçlandığını açıkladı. Arjantinli oyuncunun daha önce yaptırdığı tüm testler pozitif çıkmıştı.

Dybala, sosyal medya hesabından aşağıdaki paylaşımı yaptı ve "sonunda covid-19 iyileşti!" ifadelerini kullandı.



