Juventus'ta corona virüs salgınına yakalanan 3 futbolcudan birisi olan Paulo Dybala geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı ile corona virüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.

Arjantinli orta saha son durumu hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyadan durumuyla ilgili bilgilendirme yapan Dybala, "Birkaç gün önce çok güçlü belirtiler vardı ancak şu anda çok daha iyiyim. Hareket edebiliyorum, yürüyebiliyorum ve antrenman yapmaya başlayabilirim. Birkaç gün önce bunları yapmaya çalışırken çok zorlanıyordum." ifadelerini kullandı.