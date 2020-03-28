Dybala'dan corona virüs süreciyle ilgili açıklama!

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, yaşadığı corona virüs vakasıyla ilgili açıklama yaptı.

28 Mart 2020, Cumartesi 01:46 Son Güncelleme:
- A +
Dybala'dan corona virüs süreciyle ilgili açıklama!

Juventus'ta corona virüs salgınına yakalanan 3 futbolcudan birisi olan Paulo Dybala geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı ile corona virüs testinin pozitif olduğunu açıklamıştı.

Arjantinli orta saha son durumu hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyadan durumuyla ilgili bilgilendirme yapan Dybala, "Birkaç gün önce çok güçlü belirtiler vardı ancak şu anda çok daha iyiyim. Hareket edebiliyorum, yürüyebiliyorum ve antrenman yapmaya başlayabilirim. Birkaç gün önce bunları yapmaya çalışırken çok zorlanıyordum." ifadelerini kullandı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...