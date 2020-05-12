Dybala idmana çıktı
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, uzun süre corona virüsü sıkıntısı atlamamıştı. Üstü üste testleri pozitif çıkan 26 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 1 hafta önce negatif sonucunu almıştı. Dybala bugün Juventus'un antrenmanına katıldı
Serie A'da lider konumunda bulunan Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, uzun süre sonra idmana çıktı. Dybala ve kız arkadaşı 1 aydan uzun zaman önce corona virüse yakalanmış ve üstü üste testleri pozitif çıkmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 1 hafta önce negatif sonucunu aldı ve bugün Juventus'un antrenmanına katıldı.