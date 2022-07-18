Dybala için Roma devreye girdi

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Roma, Paulo Dybala'yı kadrosuna katıyor. Dybala ile 3 yıllık sözleşme için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Mourinho, 28 yaşındaki forvet arkasını takımında görmek istiyor. Arjantinli oyuncu için Manchester United, İnter ve Borussia Dortmund'un da girişimleri bulunuyordu.

12 kupa kazandı

Temmuz 2015'te 40 milyon Euro bonservisle Palermo'dan Juventus'a transfer olan Paulo Dybala, Torino ekibiyle çıktığı 291 maçta 115 gol attı, 48 asist yaptı. Siyah Beyazlı ekiple 5 Serie A, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanan yıldız oyuncu, bu sezon ise 37 maçta 15 gol, 6 asistle skor katkısı verdi.