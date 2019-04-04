Dwars door Vlaanderen'in en iyisi van der Poel

74. Dwars door Vlaanderen yarışını, Corendon - Circus'un Hollanda Şampiyonu bisikletçisi Mathieu van der Poel kazandı. 24 yaşındaki sporcu, kariyerindeki ilk World Tour galibiyetine ulaştı.

04 Nisan 2019, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
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Dwars door Vlaanderen'in en iyisi van der Poel

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Ronde van Vlaanderen öncesi son prova olarak görülen Dwars door Vlaanderen, dün 74. kez düzenlendi. 182.6 km'lik yarışı, Corendon - Circus takımının Hollandalı yıldızı Mathieu van der Poel, 4 saat 5 dakika 54 saniyelik derecesiyle kazanırken, Direct Energie'den Anthony Turgis ikinci, Deceuninck - Quick Step'ten Bob Jungels ise üçüncü oldu.

5 kişilik sprint mücadelesinden galip çıkmayı başaran Hollanda şampiyononu van der Poel, bu başarısıyla birlikte kariyerindeki ilk World Tour galibiyetini elde etti.


74. Dwars door Vlaanderen'in ilk 10'u:

1   van der Poel Mathieu   Corendon - Circus   4:05:54

2   Turgis Anthony         Direct Energie   ,,

3   Jungels Bob            Deceuninck - Quick Step   ,,

4   Pöstlberger Lukas      BORA - hansgrohe   ,,

5   Benoot Tiesj         Lotto Soudal   ,,

6   Rowe Luke            Team Sky   0:18

7   van Poppel Danny      Team Jumbo-Visma   0:19

8   Lampaert Yves         Deceuninck - Quick Step   60   ,,

9   Laporte Christophe      Cofidis, Solutions Crédits   ,,

10   Haussler Heinrich      Bahrain Merida      ,,

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Sezonu Antalya'da açmıştı

Yol bisikleti ve Cyclocross dallarında da mücadele eden Mathieu van der Poel, yol yarışlarında ise sezonu Tour of Antalya'da açmıştı. 2.2'lik yarışın ilk etabını kazanan Hollanda şampiyonu, sprint klasmanını 6., genel klasmanı ise 63. sırada tamamlamıştı. 24 yaşındaki sporcu, Türkiye'den sonra tek günlük yarışlara katılmayı tercih etti. 

Mathieu van der Poel'in bu sezon katıldığı yol yarışları ve dereceleri:

Derece - Yarış

1 - Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre (1.UWT)

4 - Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT)

1 - Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut (1.HC)

DNF - Danilith Nokere Koerse (1.HC)

Sonraki durak: Ronde van Vlaanderen

Dwars door Vlaanderen'i galibiyetle kapatan Mathieu van der Poel'ün bundan sonraki durağı, tek günlük klasiklerin en önemlilerinden biri, Ronde van Vlaanderen olacak.

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