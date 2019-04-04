A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Ronde van Vlaanderen öncesi son prova olarak görülen Dwars door Vlaanderen, dün 74. kez düzenlendi. 182.6 km'lik yarışı, Corendon - Circus takımının Hollandalı yıldızı Mathieu van der Poel, 4 saat 5 dakika 54 saniyelik derecesiyle kazanırken, Direct Energie'den Anthony Turgis ikinci, Deceuninck - Quick Step'ten Bob Jungels ise üçüncü oldu.

5 kişilik sprint mücadelesinden galip çıkmayı başaran Hollanda şampiyononu van der Poel, bu başarısıyla birlikte kariyerindeki ilk World Tour galibiyetini elde etti.





74. Dwars door Vlaanderen'in ilk 10'u:

1 van der Poel Mathieu Corendon - Circus 4:05:54

2 Turgis Anthony Direct Energie ,,

3 Jungels Bob Deceuninck - Quick Step ,,

4 Pöstlberger Lukas BORA - hansgrohe ,,

5 Benoot Tiesj Lotto Soudal ,,

6 Rowe Luke Team Sky 0:18

7 van Poppel Danny Team Jumbo-Visma 0:19

8 Lampaert Yves Deceuninck - Quick Step 60 ,,

9 Laporte Christophe Cofidis, Solutions Crédits ,,

10 Haussler Heinrich Bahrain Merida ,,

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Sezonu Antalya'da açmıştı

Yol bisikleti ve Cyclocross dallarında da mücadele eden Mathieu van der Poel, yol yarışlarında ise sezonu Tour of Antalya'da açmıştı. 2.2'lik yarışın ilk etabını kazanan Hollanda şampiyonu, sprint klasmanını 6., genel klasmanı ise 63. sırada tamamlamıştı. 24 yaşındaki sporcu, Türkiye'den sonra tek günlük yarışlara katılmayı tercih etti.

Mathieu van der Poel'in bu sezon katıldığı yol yarışları ve dereceleri:

Derece - Yarış

1 - Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre (1.UWT)

4 - Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT)

1 - Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut (1.HC)

DNF - Danilith Nokere Koerse (1.HC)

Sonraki durak: Ronde van Vlaanderen

Dwars door Vlaanderen'i galibiyetle kapatan Mathieu van der Poel'ün bundan sonraki durağı, tek günlük klasiklerin en önemlilerinden biri, Ronde van Vlaanderen olacak.